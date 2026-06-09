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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Апелляция отменила оправдательный приговор следователю из Чайковского Александру Чакину

Апелляционная инстанция Пермского краевого суда отменила оправдательный приговор, вынесенный бывшему следователю Следственного комитета России Александру Чакину. Основанием для пересмотра дела стали требования прокуратуры и потерпевших. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Чайковский, а в отношении Чакина избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает РБК Пермь.

Александр Чакин обвиняется в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. Исход его уголовного преследования может повлиять на положение его бывшего руководителя — экс-главы следственного отдела СКР по Чайковскому Павла Чепкасова, который в настоящее время также является подсудимым.

Расследование в отношении Чакина по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) началось 27 января 2025 года. Следствие установило, что следователь отказался возбуждать уголовное дело после нападения на женщину и внёс в документы заведомо ложную запись от имени потерпевшей с просьбой прекратить проверку. В марте Свердловский районный суд Перми отправил Чакина под домашний арест.

Кроме того, при расследовании дела о вымогательстве с применением насилия в отношении несовершеннолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ) Чакин уничтожил протоколы допросов потерпевшего и его матери, составленные полицейскими, и подменил их другими документами.

Теги: Александр Чакин, приговор, апелляция


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