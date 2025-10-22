В Чайковском задержан начальник следственного отдела СКР

В Чайковском задержан начальник следственного отдела СКР Павел Чепкасов, сообщает Properm со ссылкой на свои источники.

Его подозревают в превышении полномочий и фальсификации документов следствия. Сообщается, что в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании для коллеги меры пресечения.

В 2025 году в следственном отделе в Чайковском прошло несколько ведомственных проверок. Двое следователей были задержаны.

Официально информацию пока не комментируют.