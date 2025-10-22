В Пермском крае арестован начальник следственного отдела СКР

Арестован руководитель следственного отдела по Чайковскому следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю Павел Чепкасов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Дзержинского суда Перми.

Ходатайство поступило 21 октября 2025 года.

Чепкасову предъявлено обвинение в совершении трех умышленных преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и одного умышленного преступления против правосудия, относящихся к категории тяжких (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 3 ст. 33 п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 3 ст. 33 ч. 3 ст. 303 УК РФ, п. "г", "д", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Сторона защиты ходатайствовала об избрании более мягкой меры пресечения в виде запрета определенных действий. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Чепкасова сроком на один месяц семь суток – до 27 ноября 2025 года.