23 Октября 2025
Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Следственный комитет РФ

В Пермском крае арестован начальник следственного отдела СКР

Арестован руководитель следственного отдела по Чайковскому следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю Павел Чепкасов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Дзержинского суда Перми.

Ходатайство поступило 21 октября 2025 года.

Чепкасову предъявлено обвинение в совершении трех умышленных преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и одного умышленного преступления против правосудия, относящихся к категории тяжких (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 3 ст. 33 п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 3 ст. 33 ч. 3 ст. 303 УК РФ, п. "г", "д", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Сторона защиты ходатайствовала об избрании более мягкой меры пресечения в виде запрета определенных действий. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Чепкасова сроком на один месяц семь суток – до 27 ноября 2025 года.

Теги: начальник следственного отдела СКР, Павел чепкасов, следственный комитет, фальсификация, превышение полномочий


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.10.2025 13:07 Мск В Чайковском задержан начальник следственного отдела СКР

