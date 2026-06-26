На Урале отправили в колонию разбойников, напавших на известного советского актера

На Среднем Урале вынесен приговор по нашумевшему уголовному делу, потерпевшим по которому был известный советский актер Вячеслав Воскресенский, сыгравший главную роль в сказочном фильме "Финист – Ясный сокол". Напавших на артиста надолго отправили в колонию.

Напомним, резонансное ЧП произошло осенью 2025 года в квартире Воскресенского в Красноуральске.

"Злоумышленники постучали в дверь жилища пожилого мужчины, а когда тот открыл, сразу избили его. От внезапного сильного удара дедушка упал. Бандиты стали требовать деньги. Супруга актера, увидев творящийся криминал, потребовала, чтобы наглые визитеры незамедлительно убирались, но ее слова были проигнорированы. В итоге добычей налетчиков стала сумма в размере 109 тысяч рублей. После успешной экспроприации денежных средств местные доморощенные "гангстеры" Дербенев и Валеев отправились в столицу Среднего Урала, чтобы "снять стресс", и, как говорится, на широкую ногу отдохнуть. Однако радовались красивой жизни охотники за чужим добром всего несколько дней", - рассказывал ранее руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

После того, как нападавших задержали силовики, они дали признательные показания, раскаялись в содеянном, попросили прощения у жертвы и даже обещали компенсировать причиненный финансовый и моральный ущерб. Дело было направлено в суд в марте нынешнего года.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 26 июня, Красноуральский городской суд вынес приговор Артему Валееву и Глебу Дербеневу. Оба признаны виновными в разбое группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище. Сами фигуранты вину признали частично.

Суд назначил Дербеневу 8,5 лет, Валееву – 7 лет и 8 месяцев лишения свободы. Как уточнили в прокуратуре, оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.