На Урале отправили в колонию разбойников, напавших на известного советского актера

26 Июня 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем Абрамович приезжал в Киев?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале отправили в колонию разбойников, напавших на известного советского актера

На Среднем Урале вынесен приговор по нашумевшему уголовному делу, потерпевшим по которому был известный советский актер Вячеслав Воскресенский, сыгравший главную роль в сказочном фильме "Финист – Ясный сокол". Напавших на артиста надолго отправили в колонию.

Напомним, резонансное ЧП произошло осенью 2025 года в квартире Воскресенского в Красноуральске.

"Злоумышленники постучали в дверь жилища пожилого мужчины, а когда тот открыл, сразу избили его. От внезапного сильного удара дедушка упал. Бандиты стали требовать деньги. Супруга актера, увидев творящийся криминал, потребовала, чтобы наглые визитеры незамедлительно убирались, но ее слова были проигнорированы. В итоге добычей налетчиков стала сумма в размере 109 тысяч рублей. После успешной экспроприации денежных средств местные доморощенные "гангстеры" Дербенев и Валеев отправились в столицу Среднего Урала, чтобы "снять стресс", и, как говорится, на широкую ногу отдохнуть. Однако радовались красивой жизни охотники за чужим добром всего несколько дней", - рассказывал ранее руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

После того, как нападавших задержали силовики, они дали признательные показания, раскаялись в содеянном, попросили прощения у жертвы и даже обещали компенсировать причиненный финансовый и моральный ущерб. Дело было направлено в суд в марте нынешнего года.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 26 июня, Красноуральский городской суд вынес приговор Артему Валееву и Глебу Дербеневу. Оба признаны виновными в разбое группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище. Сами фигуранты вину признали частично.

Суд назначил Дербеневу 8,5 лет, Валееву – 7 лет и 8 месяцев лишения свободы. Как уточнили в прокуратуре, оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Теги: Воскресенский, актер, нападение, приговор, Красноуральск


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.03.2026 09:52 Мск На Урале передано в суд дело о нападении на известного советского актера
Ранее 30.10.2025 07:59 Мск "Ударили в челюсть, требуя деньги на наркотики". МВД о нападении на советского актера на Урале
Ранее 29.10.2025 15:41 Мск На Урале арестован второй фигурант дела о хищении имущества у советского актера
Ранее 29.10.2025 07:52 Мск На Урале арестовали похитителя имущества звезды фильма "Финист – Ясный сокол"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети