На Урале арестовали похитителя имущества звезды фильма "Финист – Ясный сокол"

В Красноуральске суд арестовал мужчину, обвиняемого в хищении имущества у известного актера.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, обвиняемым по делу проходит Глеб Дербенев. Ему вменяют хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в жилище.

Накануне, 28 октября, Красноуральский городской суд заключил Дербенева под стражу. В СИЗО он будет находиться до 13 декабря 2025 года. Сегодня будет решен вопрос об избрании меры пресечения для второго соучастника преступления.

Как уточнили в суде, потерпевшим по делу признан Вячеслав Воскресенский – советский и российский актер театра и кино, сыгравший главную роль в фильме-сказке "Финист – Ясный сокол" (1975).

Напомним, в прошлом году на Урале осудили мошенника, оставившего актрису Московского театра без авто и квартиры.