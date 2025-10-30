"Ударили в челюсть, требуя деньги на наркотики". МВД о нападении на советского актера на Урале

Свердловские силовики раскрыли новые подробности нападения на знаменитого советского актера, исполнителя главной роли в фильме-сказке "Финист – Ясный сокол" Вячеслава Воскресенского.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, преступление было совершено в квартире потерпевшего в Красноуральске.

"Злоумышленники постучали к актеру под предлогом просьбы о бытовом инструменте. После того, как дверь была открыта, один из преступников нанес прямой удар в челюсть пожилому мужчине, требуя деньги "на наркотики". Воспользовавшись тем, что Вячеслав Воскресенский потерял сознание, нападавшие похитили около 100 тысяч рублей – накопления на ремонт жилья. На крик супруги-инвалида первой группы злоумышленники не отреагировали и скрылись с похищенным", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, на следующий день потерпевший обратился в полицию. Оперативники уголовного розыска раскрыли преступление, установив маршрут похитителей и их причастность к нападению.

"В настоящее время оперуполномоченные отрабатывают задержанных на причастность к иным ранее совершенным и пока нераскрытым нападениям на граждан. Следствие МВД возбудило уголовное дело по статье УК РФ "Грабеж с применением насилия". Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Криминальный дуэт при допросе в полиции раскаялся в содеянном и принес свои извинения потерпевшему, а также выразил желание компенсировать ущерб", - добавил Валерий Горелых.

Напомним, накануне оба фигуранта были арестованы судом. Как уточнили в полиции, они будут находиться в СИЗО Нижнего Тагила.