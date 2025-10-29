На Урале арестован второй фигурант дела о хищении имущества у советского актера

В Красноуральске суд арестовал еще одного фигуранта дела о хищении имущества у известного артиста.

Напомним, что потерпевшим по делу признан Вячеслав Воскресенский – советский и российский актер театра и кино, сыгравший главную роль в фильме-сказке "Финист – Ясный сокол" (1975). Накануне был арестован один из обвиняемых – Глеб Дербенев. Он будет находиться в СИЗО до 13 декабря 2025 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сегодня был решен вопрос о мере пресечения для Артема Валеева. Как и Дербеневу, ему вменяется хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в жилище.

Красноуральский городской суд отправил Валеева под арест. Молодой человек будет находиться под стражей также до 13 декабря.

Постановление пока не вступило в силу и в течение трех суток может быть обжаловано в Свердловский областной суд.