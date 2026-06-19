Эксперты недовольны заявлением, что России не нужно много людей с высшим образованием

То, что России не нужно массовое высшее образование, как заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, вызвало вопросы у журналистов и экспертов.

Накануне Фальков сказал, что с точки зрения рынка труда в этом нет необходимости. Как и главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, его радует тот факт, что около 65% выпускников 9 классов идут в колледж. По его мнению, это "разумная балансировка между средним профессиональным и высшим образованием".

Ранее Фальков сказал, что России придется переосмыслить само понятие "высшее образование". Так, стало очень много студентов вузов, а вот кадров везде не хватает. Например, России не нужно столько экономистов и управленцев.

Журналист и телеведущий Юрий Пронько недоволен этим заявлением.

"Дети чиновников, депутатов, сенаторов уже отказались от высшего образования? Или это другое?" - пишет он.

Учитель информатики из Санкт-Петербурга Михаил Богданов тоже недоумевает, но по другой причине.

"3/4 выпускников в стране не планируют получать высшего образования. Сергей Сергеевич [Кравцов] это как достижение преподносит. А мы точно собираемся обрести технологический суверенитет и лидерство? Не имея инженерных кадров? Это точно достижение, Вы ничего не путаете, Сергей Сергеевич? Это какая-то новая болезнь. Продвигать "необязательность" высшего образования с позиций министров иначе, как диверсией, я не назову", - считает педагог.