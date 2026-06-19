В Кузбассе мать оставила ребенка в авто: мальчик в коме

В Таштагольском районе Кузбасса 7‑летний мальчик попал в реанимацию в состоянии комы - он получил тяжелый тепловой удар, пока мать оставила его в запертой машине, пишет РИА Новости.

Женщина рассказала, что привезла сына в Таштагол из Новокузнецка. Днем она заблокировала двери автомобиля, оставила ребенка внутри и ушла по своим делам - отсутствовала около трех часов. Когда вернулась, мальчик был без сознания. Женщина сразу обратилась за помощью к медикам.

Врачи осмотрели ребенка, диагностировали тепловой удар и экстренно перевели его в реанимацию. Против жительницы Новокузнецка возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ ("Оставление в опасности") - за это грозит до года лишения свободы.

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