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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге возобновили рассмотрение дела экс-главы свердловского управления автодорог

В Екатеринбурге возобновили рассмотрение уголовного дела бывшего начальника ГКУ "Управление автомобильных дорог" Свердловской области Вячеслава Данилова.

Напомним, Данилов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. После возбуждения дела он был освобожден от должности главы свердловского управления автодорог. На время следствия был заключен под стражу, но затем суд отпустил его под домашний арест.

В 2024 году рассмотрение дела было поставлено на паузу. Сообщалось, что Вячеслав Данилов принимает участие в СВО.

Теперь Октябрьский районный суд Екатеринбурга возобновил производство по делу. Как сообщается в электронной картотеке суда, предварительное слушание состоится 17 июня. Уточняется, что заседание пройдет в закрытом режиме.

Вячеслав Данилов проходил фигурантом по делу бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, которого отправили в колонию за взятку. Вскоре после приговора Старков отправился в зону спецоперации.

Теги: Данилов, дело, рассмотрение, суд, Екатеринбург


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