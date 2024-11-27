Суд приостановил рассмотрение дела экс-главы свердловского управления автодорог

Рассмотрение уголовного дела бывшего начальника ГКУ "Управление автомобильных дорог" Свердловской области Вячеслава Данилова поставлено на паузу. Такое решение принял Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Как сообщается в электронной картотеке суда, производство по делу приостановлено.

"Отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве", - говорится в картотеке.

Отмечается, что местонахождение подсудимого известно, но где именно он находится, не уточняется. По некоторым данным, Данилов принимает участие в СВО.

Вячеслав Данилов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. После возбуждения дела он был освобожден от должности главы свердловского управления автодорог. На время следствия Данилов был заключен под стражу, но затем суд отпустил его под домашний арест.