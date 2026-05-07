В Свердловской области назначен заместитель министра физической культуры и спорта региона
Иван Клочков назначен заместителем министра физической культуры и спорта Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. Указ о назначении на пост замминистра подписал губернатор Денис Паслер.
Клочков родился в 1984 году. Он окончил Уральский государственный технический университет – УПИ по специальности "Менеджмент организаций в сфере физической культуры и спорта". Работал начальником отдела по физической культуре и спорту администрации Чкаловского района Екатеринбурга, затем занимал пост заместителя начальника департамента физической культуры и спорта мэрии.
В дальнейшем был на руководящих должностях в организационных структурах крупных международных и российских проектов. Среди них – подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, летней Универсиаде 2023 года и Всемирным играм дружбы.
Как уточнили в департаменте, Иван Клочков занял вакантную ставку. Он приступает к работе с сегодняшнего дня, 7 мая.
Напомним, что министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт был переназначен на свой пост в ноябре прошлого года.