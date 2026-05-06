Милонов защитил право школьников танцевать под зарубежные хиты на выпускных

Школы должны давать ученикам свободу выбора музыки для выпускных вечеров. Об этом заявил депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов. Политик возмутился тем, что некоторые учебные заведения запрещают выпускникам танцевать под иностранные хиты. По его словам, руководство школ оправдывает такие запреты странным толкованием закона о защите родного языка, пишут "Известия".

Милонов уверен, что дети воспринимают песни только как искусство и не делят артистов по национальности. Он отметил, что для школьников нет разницы между Уитни Хьюстон и Надеждой Кадышевой, так как музыка не несет в себе ничего, кроме творчества. Депутат считает, что взрослые не должны мешать молодежи отдыхать под любимые мелодии.

Парламентарий вместе с коллегами по фракции уже планирует изменить законодательство. Новые поправки исключат подобные запреты в будущем и защитят право школьников на выбор праздничной программы. Как сообщает "Газета.Ru", инициатива поможет избежать конфликтов между администрацией школ и выпускниками из-за музыкальных вкусов.

Сообщалось, что в этом году Минпросвещения рекомендовало провести последние звонки 26 мая, а выпускные вечера - 27 июня. Праздники пройдут в патриотическом стиле: с поднятием флага, гимном и чествованием семей участников СВО.