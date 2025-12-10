Минпрос определил даты последнего звонка и выпускного в 2026 году

В этом учебном году последние звонки в российских школах планируются 26 мая, а выпускные вечера — 27 июня. Такие рекомендации Минпросвещения РФ направило в регионы, сообщает пресс-служба ведомства.

В церемонии включат поднятие флага и исполнения гимна России, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей, в том числе учащихся, удостоенных госнаград и участников СВО. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что продолжится работа, направленая на создание в школе атмосферы уважения к своей стране и гордости за нее.

В 2026 году 26 мая выпадает на вторник, а 27 июня будет суббота, так как выпускные традиционно проводятся по субботам. ЕГЭ начнутся 1 июня. Власти отреагировали на жалобы выпускников их родителей на то, что в 2025 году ЕГЭ начались еще до официального окончания учебного года, 23 мая.