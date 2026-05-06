Кравцов считает, что треть учителей в школах России - это молодежь

В российских школах работает более 346 тысяч учителей в возрасте до 40 лет, что составляет почти 33% от общего числа педагогов. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, считая это большим успехом.

Он считает, что интерес выпускников школ и вузов к учительству растет. Конкурс на бюджетные места в педвузы будто бы достиг 12 человек на место.

"Мы видим, что в школы приходят мотивированные, хорошо подготовленные специалисты, которые владеют современными образовательными технологиями, активно используют цифровые инструменты и готовы внедрять новые подходы к обучению", - сказал министр.

Правда, он не уточнил, что абитуриент имеет право подавать заявление сразу в пять вузов, а в каждом вузе - одновременно на пять специальностей. И каждое такое заявление параллельно участвует в конкурсах по всем специальностям. То есть количество абитуриентов можно делить примерно на 20.

О подлинном интересе выпускников к профессии учителя свидетельствуют цифры целевого набора. В 2025 году на целевые места поступили менее 6 тыс. человек, что составляет всего 7% от общего числа бюджетных мест на педагогических специальностях. Квота на целевое обучение для будущих учителей была выбрана только на 27%.

Что касается возраста учителей, то молодежью в России считаются люди до 35 лет. Таких среди учителей только 22%. При этом молодые учителя быстро уходят из школ. А вот учителей старше 50 лет около 45%.