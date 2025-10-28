28 Октября 2025
в россии
Образование В России
Фото: Накануне.RU

Только 7% студентов на педагогических направлениях согласились работать в школе

В 2025 году квота на целевое обучение для будущих учителей была выбрана только на 27%, пишет "Коммерсант". Было заключено менее 6 тыс. договоров. В условиях огромной нехватки учителей это ничтожное количество.
С одной стороны, годом ранее квота была выбрана на 21%. И если просто сравнивать проценты, то будет рост. Но, с другой стороны, сами цифры мизерные. В этом году на бюджетные места на педагогические специальности в вузы поступили 79 тыс. человек, что на 1 тыс. меньше, чем годом ранее. А количество студентов, заключивших целевые договоры, увеличилось за год с 4,5 тыс. до 5,8 тыс., то есть настолько несущественно, что это не имеет никакого значения. То есть всего 7% студентов-бюджетников на педагогических направлениях согласились на целевой договор, то есть действительно поработать после вуза учителем в школе. Это и есть реальная привлекательность профессии учителя, о повышении статуса которой власти говорят уже много лет.

В прошлом учебном году из 187 тыс. бюджетников в педагогических колледжах менее 5 тыс. человек учились по целевому набору, или всего около 2,5%. При этом глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов считает, что нужно дальнейшее расширение целевого приема.

Профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина уверена, что целевое обучение в ближайшие несколько лет точно не станет популярным среди студентов педагогических направлений.

Объем целевого приема не покрывает даже число открытых вакансий, которых около 25 тыс. То есть чтобы лишь закрыть открытые вакансии, нужно четыре года выпускать "целевиков" и чтобы за это время из школ никто не уходил. Это невозможно. Если же сравнивать количество "целевиков" с реальной потребностью в учителях, то это микроскопическая величина. При нормальной работе на одну ставку школам не хватает порядка 600 тыс. учителей, потому что чуть более 1 млн педагогов работают более чем на 1,6 млн ставок.

"Престиж учителя крайне низок, заплаты ничтожны. А все разговоры об "упорядочении и повышении" этих зарплат закончились снижением, о котором сообщают из многих регионов... Проблему учительских кадров и их качества не решить без кардинального повышения социального статуса учителя, о котором сегодня много говорят, но действуют строго в противоположном направлении", - пишет глава общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов.

Теги: учителя, студенты, целевое обучение, школа


