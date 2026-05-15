В Челябинске бывший актив Юревича выиграл суд у кипрской компании

В Челябинске удовлетворён иск национализированного ООО "ОтельСтрой" к кипрской компании Rantip Invest Limited. Решение принял Арбитражный суд региона.

Заём, который выдала аффилированная с экс-губернатором Михаилом Юревичем организация, признали вкладом в имущество "ОтельСтроя", сообщает "Ъ-Южный Урал".

В мае 2024 г. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ об изъятии 26 компаний у экс-губернатора Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. В собственность государства перешло также крупнейшее производство макарон в России "Макфа", стоимость которого оценили в 46 млрд руб. В число ответчиков вошли 13 физических лиц, в том числе Михаил Юревич и Вадим Белоусов, а также 34 компании.