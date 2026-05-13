Минтранс выпустит на российские дороги 57 тысяч беспилотных фур

Министерство транспорта РФ прогнозирует, что к 2035 году парк автономных грузовиков в стране вырастет до 57 тысяч машин. Недавно ведомство одобрило специальную концепцию, которая поможет отрасли перейти на автоматическое управление в ближайшие годы, сообщает КП.

Эксперты министерства подсчитали, что через двенадцать лет беспилотники будут выполнять почти пятую часть всех автомобильных грузоперевозок в России. Чиновники отмечают высокую эффективность таких технологий: один робот-грузовик способен заменить сразу две обычные машины. Первые автомобили, которые могут ездить по дорогам без участия человека, появятся на трассах уже через два года. Минтранс рассчитывает, что массовое внедрение умной техники сделает доставку грузов быстрее и поможет компаниям лучше использовать свой транспорт.

Благодаря этой инициативе транспортная отрасль страны получит современный парк техники, а доля автоматизированных перевозок в общем грузообороте составит около 19%. Таким образом, государство планирует серьезно обновить логистику и внедрить высокие технологии в работу обычных перевозчиков по всей территории России.

Сообщалось, что с сентября 2026 года российский рынок грузоперевозок полностью перейдет на обязательный электронный документооборот, а бумажные накладные останутся лишь на случай технических сбоев. Все данные будут стекаться в единую государственную систему (ГИС ЭПД), что позволит налоговой, ГИБДД и другим ведомствам мгновенно проверять перевозки, а бизнесу - быстрее получать оплату и меньше тратить на канцелярию.