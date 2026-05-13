В Тюменской области врачи спасли девочку после укуса змеи, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Инцидент произошел в деревне Сартово в Нижнетавдинском районе. Змея укусила четырехлетнюю девочку за ногу. Родители ребенка оперативно доставили ее в приемное отделение Областной больницы №15, расположенной в селе Нижняя Тавда.



Специалисты ввели противозмеиную сыворотку, стабилизировали состояние маленькой пациентки, а затем переправили ее в ОКБ №1 для дальнейшего наблюдения.



Департамент здравоохранения Тюменской области напоминает родителям о мерах безопасности - змея может быть где угодно – даже на детской площадке у дома, в траве, под кустом. При этом для детей укус змеи опаснее – из-за малого веса яд быстрее распространяется.

В случае укуса змеи необходимо сразу же вызвать "скорую" по телефону 103. Ребенка следует уложить, обездвижив укушенную конечность. Давать как можно больше теплого питья.

Категорически запрещено прижигать, резать, накладывать жгут, давать алкоголь (даже растирать). Также не следует пытаться отсасывать яд - есть риск для самих родителей.

Отметим, что любую незнакомую змею следует считать заведомо ядовитой, однако, желательно до похода на природу изучить приметы безобидных и ядовитых змей.

Безвредного ужа легко отличить от ядовитой гадюки: по бокам головы ужа хорошо заметны светлые пятна (желтые, оранжевые, грязно-белые). У гадюк голова ясно отграничена от туловища, а окраска его самая разнообразная — бурая, красно-бурая, серая, с темной зигзагообразной полосой вдоль тела.

Отправляясь на природу, нужно помнить о возможной встрече с гадюкой, поэтому икры ног должны быть защищены. Прежде чем сесть отдохнуть на старый пень или повалившееся дерево, следует осмотреться, стукнуть по пню. Ни в коем случае нельзя проверять руками дупла деревьев, пустоты под корнями, норы грызунов.

Если вы неожиданно заметили ползущую змею, замрите, дайте ей возможность уйти. При приближении человека гадюка всегда спешит уползти или спрятаться. Если же змея приняла позу угрозы, отступите медленно назад. Избегайте резких, пугающих змею движений.