Средняя зарплата учителей в вакансиях достигла 53 тыс. рублей

Средняя зарплата учителей в России в апреле 2026 года едва превысила 60 тыс. рублей, за вычетом НДФЛ - 53 тыс. Это лишь на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу hh.ru.

Обращает на себя внимание расхождение с данными Росстата, согласно которым средняя зарплата учителей еще в 2024 году превысила 70 тыс. Однако власти считают зарплату за всю нагрузку, которая в среднем составляет 1,6 ставки. А hh.ru учитывает зарплату в предлагаемых вакансиях.

Самая высокая в вакансиях для учителей зарплата отмечена в Москве (97 тыс. рублей до вычета НДФЛ), Приморском крае (75 тыс.), Московской области (72 тыс.), Санкт-Петербурге (72 тыс.) и Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (68 тыс.). В большинстве же регионов это около 30 тыс. на ставку. Так, в Ростовской области "ГородРабот.ру" дает среднюю зарплату в вакансиях 31,7 тыс.

В комментариях многие резко раскритиковали эти цифры. Они намного меньше, чем средняя зарплата в целом. Также люди недовольны средними цифрами, которые не показывают дифференциацию по регионам.

"Какое красивое слово придумали чиновники: "средняя зарплата". Дворяне едят мясо, крестьяне - капусту, а в среднем получаем голубцы. И причем теперь по ТВ мы выдаем среднюю зарплату как основную", - пишет Сергей Л.

"Спасибо, господа чиновники, за вашу щедрость. Чтоб вам также платили", - призывает Наталья К.