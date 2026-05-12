СМИ: Зеленский вслед за Ермаком может стать фигурантом дела о строительстве коттеджей

Владимир Зеленский вслед за бывшим главой его офиса Андреем Ермаком может стать фигурантом уголовного дела о строительстве коттеджей премиум-класса в пригороде Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что новые части "пленок Миндича" касаются в основном трех ключевых фигурантов дела — бывшего главу офиса президента Андорея Ермака, отмеченного как R2, бывшего вице-премьера Алексея Чернышова (R4) и бизнесмена Тимура Миндича (R3). Однако в расследовании НАБУ указано, что заказчиков было четверо, под обозначением "Р1" может скрываться Зеленский.

Напомним, Ермаку вручено подозрение, его доставили в суд. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ходатайствует об его аресте. Дело касается элитного строительства под Киевом и легализации на нем почти 500 миллионов гривен. Подозрение объявлено по статье УК о легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, совершенной группой лиц или в особо крупном размере.

Ермак был уволен в ноябре 2025 года после скандала из-за "пленок Миндича" (Тимур Миндич, он же "кошелек Зеленского"), когда в СМИ попали сведения об огромной коррупции в окружении Зеленского.