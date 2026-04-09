Для экс-главы азербайджанской диаспоры на Урале и его сына запросили сроки в колонии

В Кировском районном суде Екатеринбурга состоялись прения по делу экс-главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински и его сына Мутвалы Шыхлински. Для них запросили сроки в колонии.

Отца с сыном обвиняют по части 2 статьи 318 УК РФ – "Применение насилия в отношении представителя власти". Как сообщил источник "Ъ-Урал", гособвинитель запросил для обоих по девять лет колонии.

При этом для Шахина потребовали лишение свободы в колонии строгого режима, а для Мутвалы – в колонии общего режима. Рассмотрение данного уголовного дела проходит в закрытом от прессы режиме, так как потерпевший является представителем силового ведомства.

Инцидент, о котором идет речь, произошел летом 2025 года. Сообщалось, что Мутвалы Шыхлински сбил на машине сотрудника спецслужб во время задержания его отца. Спустя две недели после этого сына главы азербайджанской диаспоры задержали уже самого и заключили под стражу.

Напомним, что недавно Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор Шахину Шыхлински и другим членам азербайджанской диаспоры. Их признали виновными в убийстве и покушении на убийство в 2001 и 2010 годах и надолго отправили за решетку.