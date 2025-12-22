Дело экс-главы азербайджанской диаспоры Шыхлински начнут рассматривать в середине января

Дело бывшего главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински и его подельников начнут рассматривать 15 января, сообщают в пресс-службе суда.

Шыхлински сейчас находится в СИЗО - его арест продлен до 31 мая. Органами следствия ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Покушение на убийство группой лиц из корыстных побуждений или по найму". По этой же статье проходят Акиф, Аяз, Бакир, Камал, Мазахир Сафаровы и Шуджаяддин Раджабов. Сына Шыхлински Мутвалы обвиняют по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

Напомним, что этой осенью, после задержания Шыхлински-старшего, азербайджанскую общину в Екатеринбурге возглавил Видади Мустафаев. Он сразу же заявил, что упраздняет понятие "диаспора", однако уже в декабре его задержали и также отправили в СИЗО по обвинению в мошеннических действиях, связанных с продажей земли - якобы Мустафаев похитил у своего знакомого Навруза Садатова 16 млн руб. под видом покупки у него Porsche.