Экс-глава азербайджанской диаспоры на Урале останется в СИЗО до конца декабря

Бывший глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински останется в СИЗО Екатеринбурга. Такое решение вынес Свердловский областной суд.

Органами следствия ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Покушение на убийство группой лиц из корыстных побуждений или по найму". 24 сентября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил Шахину Шыхлински срок содержания под стражей до конца нынешнего года.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, адвокат обжаловал постановление, прося для своего подзащитного более мягкой меры пресечения. Однако облсуд, рассмотрев в закрытом заседании материалы дела, оснований для удовлетворения апелляции не нашел. Под стражей Шыхлински останется до 30 декабря 2025 года.

Стоит отметить, что его сын Мутвалы Шыхлински также находится под арестом. Его обвиняют по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Недавно арест Шыхлински-младшего продлили до зимы.