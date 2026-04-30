30 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Руководство СИЗО №1 Екатеринбурга ответит за побег осужденных за терроризм

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело руководителей СИЗО №1, откуда прошлой осенью сбежали двое арестантов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказались начальник следственного изолятора Алексей Киселев, его заместитель Андрей Квон и начальник отделения дежурной службы Андрей Зацепин. Всех троих обвиняют по статье УК РФ "Халатность".

Основанием для возбуждения дела против руководства СИЗО стал побег двух осужденных за терроризм в сентябре 2025 года. На данный момент материалы переданы судье. Дата заседания по делу тюремщиков пока не назначена.

Александр Черепанов* и Иван Корюков*, сбежавшие из СИЗО-1 Екатеринбурга (*внесен в список террористов и экстремистов)(2026)|Фото: Накануне.RU

Что касается Александра Черепанова* и Ивана Корюкова*, которые смогли устроить побег, но в дальнейшем были задержаны, процесс по их делу вышел на завершающую стадию. Сегодня прошли прения сторон, на которых запросили сроки беглецам. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, государственный обвинитель попросил назначить:

  • Ивану Корюкову* путем частичного сложения с наказанием по приговору Центрального окружного суда Екатеринбурга – 10,5 лет лишения свободы с отбыванием первых лет в тюрьме, а оставшегося срока в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год;
  • Александру Черепанову* путем частичного сложения с наказанием по приговору Центрального окружного суда Екатеринбурга – 11 лет лишения свободы с отбыванием первых лет в тюрьме, а оставшегося срока в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год.

Суд удалился в совещательную комнату. Приговор беглецам из СИЗО будет оглашен 6 мая.

*внесен в список террористов и экстремистов

Теги: СИЗО, побег, руководство, суд, Екатеринбург


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.01.2026 15:37 Мск Иски о возмещении расходов на поимку беглецов из СИЗО Екатеринбурга рассмотрят в Кировграде
Ранее 15.01.2026 10:49 Мск В камере сбежавших из СИЗО Екатеринбурга нашли зарисовки замка
Ранее 16.12.2025 14:50 Мск В суде рассказали, как осужденные за терроризм сбежали из екатеринбургского СИЗО
Ранее 02.12.2025 12:33 Мск Дело о побеге арестантов из СИЗО-1 Екатеринбурга направлено в суд
Ранее 24.10.2025 08:27 Мск ФСИН предъявила иски к Черепанову* и Корюкову* за побег из СИЗО Екатеринбурга
Ранее 25.09.2025 15:55 Мск Нужна была только проволока. Стало известно, как двое арестантов сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге
Ранее 17.09.2025 14:19 Мск Обвинение парням, сбежавшим из СИЗО Екатеринбурга, предъявят в октябре
Ранее 16.09.2025 08:20 Мск В ГУФСИН показали кадры со вторым задержанным беглецом из СИЗО-1 Екатеринбурга
Ранее 15.09.2025 19:20 Мск В Екатеринбурге пойман второй беглец, сбежавший из СИЗО 1 сентября
Ранее 11.09.2025 15:30 Мск Начальник СИЗО-1 в Екатеринбурге ушел с поста после побега двух арестантов
Ранее 10.09.2025 10:48 Мск В ГУФСИН рассказали, где может прятаться беглец из СИЗО Екатеринбурга
Ранее 10.09.2025 08:32 Мск Полиция: Сбежавший из СИЗО Корюков* может скрываться в Курганской области
Ранее 09.09.2025 13:07 Мск Черная куртка и небритость: в ГУФСИН передали новые приметы беглеца из СИЗО в Екатеринбурге
Ранее 08.09.2025 09:07 Мск Сбежавший из СИЗО в Екатеринбурге может быть вооружен: новые приметы
Ранее 08.09.2025 07:42 Мск Один из сбежавших из СИЗО-1 Екатеринбурга задержан. Второго ищут
Ранее 07.09.2025 14:16 Мск Появились новые приметы сбежавших из СИЗО №1 в Екатеринбурге
Ранее 06.09.2025 13:59 Мск Baza: "Обвиняемые в терроризме сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге, предварительно раздобыв ключи"
Ранее 05.09.2025 14:50 Мск В свердловском ГУФСИН просят садоводов быть бдительными из-за побега из СИЗО
Ранее 05.09.2025 10:50 Мск Камеры засекли поджигателей военкоматов, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге
Ранее 03.09.2025 07:55 Мск За помощь в поимке сбежавших из СИЗО Екатеринбурга объявлено вознаграждение
Ранее 02.09.2025 12:35 Мск Поджигателей военкоматов, сбежавших из СИЗО Екатеринбурга, объявили в федеральный розыск
Ранее 01.09.2025 14:14 Мск В Екатеринбурге из СИЗО-1 сбежали осужденные за поджоги военкоматов

