Руководство СИЗО №1 Екатеринбурга ответит за побег осужденных за терроризм

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело руководителей СИЗО №1, откуда прошлой осенью сбежали двое арестантов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказались начальник следственного изолятора Алексей Киселев, его заместитель Андрей Квон и начальник отделения дежурной службы Андрей Зацепин. Всех троих обвиняют по статье УК РФ "Халатность".

Основанием для возбуждения дела против руководства СИЗО стал побег двух осужденных за терроризм в сентябре 2025 года. На данный момент материалы переданы судье. Дата заседания по делу тюремщиков пока не назначена.

Что касается Александра Черепанова* и Ивана Корюкова*, которые смогли устроить побег, но в дальнейшем были задержаны, процесс по их делу вышел на завершающую стадию. Сегодня прошли прения сторон, на которых запросили сроки беглецам. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, государственный обвинитель попросил назначить:

Ивану Корюкову* путем частичного сложения с наказанием по приговору Центрального окружного суда Екатеринбурга – 10,5 лет лишения свободы с отбыванием первых лет в тюрьме, а оставшегося срока в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год;

Александру Черепанову* путем частичного сложения с наказанием по приговору Центрального окружного суда Екатеринбурга – 11 лет лишения свободы с отбыванием первых лет в тюрьме, а оставшегося срока в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год.

Суд удалился в совещательную комнату. Приговор беглецам из СИЗО будет оглашен 6 мая.

*внесен в список террористов и экстремистов