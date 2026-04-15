Фото: Накануне.ru

Экс-пиарщику уральских губернаторов отказали в УДО

Бывший пиарщик губернаторов Свердловской и Челябинской областей, бывший замгубернатора Сахалинской области по информационной политике Дмитрий Федечкин не смог выйти из колонии условно-досрочно.

Ходатайство рассмотрел сегодня, 15 апреля, Копейский городской суд. Он решил, что условно-досрочное освобождение сейчас преждевременно. Ходатайство адвоката оставлено без удовлетворения. Решение об этом может быть обжаловано, сообщает пресс-служба суда.

В октябре 2023 г. Федечкин был осужден за хищение и растрату бюджетных денег. В суде установлено, что экс-пиарщик с соучастниками в 2020-21 гг. похитил 2,9 млн руб. из бюджета областного автономного учреждения. А в мае и декабре 2020 г. вместе со своим заместителем они растратили средства Сахалинской области на безосновательные премии сотрудникам и корпоративные мероприятия. Приговор - пять лет колонии общего режима и лишение на два года права занимать должности на госслужбе.

Дмитрий Федечкин возглавил управление по делам печати правительства Челябинской области в 2010 г., когда пост губернатора занимал Михаил Юревич. После этого он перешёл на аналогичную должность в Свердловскую область к губернатору Евгению Куйвашеву. В 2015 г. вернулся в Челябинск, став пресс-секретарем тогдашнего главы региона Бориса Дубровского. Позже Федечкин перебрался в Сахалинскую область.

Теги: Дмитрйи Федечкин, пиарщик, УДО


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.05.2024 09:25 Мск Осужденный за растрату экс-пиарщик свердловского губернатора не смог обжаловать приговор
Ранее 27.10.2023 08:07 Мск Бывший пиарщик свердловского губернатора осужден за растрату бюджетных средств
Ранее 17.08.2023 14:53 Мск Гособвинение запросило для бывшего вице-губернатора Сахалинской области Дмитрия Федечкина 7 лет колонии
Ранее 12.07.2021 12:51 Мск Бывшего вице-губернатора Сахалинской области обвиняют в растрате более 1 млн рублей
Ранее 11.07.2021 10:30 Мск Бывший замгубернатора Сахалинской области Федечкин арестован
Ранее 09.07.2021 14:02 Мск Бывший вице-губернатор Сахалинской области Федечкин стал фигурантом уголовного дела
Ранее 02.06.2021 11:08 Мск Федечкин покинул пост вице-губернатора Сахалинской области после обысков
Ранее 26.05.2021 12:50 Мск Силовики проверяют бывшее место работы уральского чиновника
Ранее 30.12.2020 11:33 Мск Дмитрий Федечкин назначен вице-губернатором Сахалинской области

