Суд разрешил экс-медсестре сургутского травмцентра, осужденной за доведение до самоубийства, занимать руководящие должности

Сегодня судебная коллегия по уголовным делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рассмотрела апелляционные жалобы на приговор в отношении бывшей старшей медсестры сургутского травмцентра Ольги Матвийчук, осужденной за доведение лица до самоубийства путем угроз и систематического унижения человеческого достоинства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

По итогам рассмотрения уголовного дела суд апелляционной инстанции исключил из приговора назначенное Матвийчук дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях здравоохранения на срок два года.

В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы и дополнения к ним – без удовлетворения.

Таким образом, основное наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, назначенное Ольге Матвийчук, оставлено судом без изменений. Дополнительное наказание исключено из резолютивной части приговора.

Апелляционное определение вступило в законную силу со дня его вынесения.

Напомним, по версии следствия, Матвийчук через систематические унижения, угрозы, создание препятствий для нормальной работы, несоблюдение режима труда и отдыха довела подчинённую до депрессии. Под психологическим давлением потерпевшая приняла решение свести счеты с жизнью, и 21 октября 2021 г. скончалась в своей квартире.