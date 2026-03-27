Суд разрешил экс-медсестре сургутского травмцентра, осужденной за доведение до самоубийства, занимать руководящие должности

27 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Суд разрешил экс-медсестре сургутского травмцентра, осужденной за доведение до самоубийства, занимать руководящие должности

Сегодня судебная коллегия по уголовным делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рассмотрела апелляционные жалобы на приговор в отношении бывшей старшей медсестры сургутского травмцентра Ольги Матвийчук, осужденной за доведение лица до самоубийства путем угроз и систематического унижения человеческого достоинства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

По итогам рассмотрения уголовного дела суд апелляционной инстанции исключил из приговора назначенное Матвийчук дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях здравоохранения на срок два года.

В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы и дополнения к ним – без удовлетворения.

Таким образом, основное наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, назначенное Ольге Матвийчук, оставлено судом без изменений. Дополнительное наказание исключено из резолютивной части приговора.

Апелляционное определение вступило в законную силу со дня его вынесения.

Напомним, по версии следствия, Матвийчук через систематические унижения, угрозы, создание препятствий для нормальной работы, несоблюдение режима труда и отдыха довела подчинённую до депрессии. Под психологическим давлением потерпевшая приняла решение свести счеты с жизнью, и 21 октября 2021 г. скончалась в своей квартире.

Теги: Медсестра, травля, Ольга Матвийчук


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.02.2026 15:45 Мск Дело экс-медсестры травмцентра Сургута о доведении подчиненной до самоубийства отправлено на новое рассмотрение
Ранее 15.08.2025 10:53 Мск Травлю медсестры из Сургута будет расследовать СК и окружной депздрав
Ранее 12.02.2025 08:34 Мск Старшую медсестру сургутского травмцентра признали виновной в доведении подчиненной до самоубийства
Ранее 24.01.2025 09:59 Мск Экс-старшая медсестра травмцентра Сургута не пришла в суд по делу о доведении подчиненной до самоубийства
Ранее 02.02.2024 08:32 Мск Суд отменил оправдательный приговор бывшей старшей медсестре Сургутского травмцентра Матвийчук
Ранее 13.10.2023 09:22 Мск Суд оправдал Ольгу Матвийчук по делу о доведении до самоубийства медсестры сургутского травмцентра
Ранее 22.02.2023 15:17 Мск Сотрудники сургутского травмцентра вступились за старшую медсестру, обвиняемую в доведении до самоубийства
Ранее 20.02.2023 16:20 Мск Муж погибшей в Сургуте медсестры травмцентра заявил, что его жене угрожали
Ранее 11.01.2023 15:30 Мск В Сургуте состоялось первое заседание по делу о доведении до суицида медсестры в травмцентре
Ранее 29.12.2022 13:28 Мск В Сургуте назначено заседание по делу о доведении до самоубийства медсестры
Ранее 02.12.2022 12:14 Мск В Сургуте старшую медсестру травматологической больницы обвиняют в доведении до самоубийства подчиненной
Ранее 20.09.2022 10:12 Мск Следком опроверг "снятие" с самолета возможного виновника смерти двух медсестер
Ранее 19.09.2022 21:19 Мск Из Сургута не выпустили возможного виновника смерти двух медсестер
Ранее 21.01.2022 21:51 Мск Полиция проводит проверку по факту нападения на журналистов в больнице Сургута
Ранее 21.01.2022 21:24 Мск Депутат Госдумы направит запросы в Генпрокуратуру и СКР из-за нападения на журналистов в Сургуте
Ранее 21.01.2022 20:15 Мск В Югре в больнице избили журналистов, снимающих репортаж о смерти медиков в Сургуте
Ранее 20.01.2022 10:15 Мск Главу СПЧ призвали проверить смерти медиков в Сургуте
Ранее 18.11.2021 20:24 Мск В Сургуте медсестра найдена мертвой после травли со стороны начальства

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети