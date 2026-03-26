На Урале передано в суд дело о нападении на известного советского актера

26 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале передано в суд дело о нападении на известного советского актера

Полицейские следственного подразделения ОВД Красноуральска завершили расследование нашумевшего уголовного дела, потерпевшим по которому является известный советский актер Вячеслав Воскресенский. Он исполнил главную роль в сказочном фильме "Финист – Ясный сокол".

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь свердловского Главка МВД Валерий Горелых, дело о дерзком разбойном нападении на популярного артиста направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвинительное заключение подписала заместитель прокурора города Елена Нефедова.

"Уголовное дело, возбужденное осенью 2025 года территориальным ОВД, состоит из пяти томов. До логического финала дело довела опытный следователь МВД майор юстиции Анастасия Головина при силовой поддержке группы оперуполномоченных угрозыска под руководством старшего лейтенанта полиции Сергея Соловьева. Все это время двое задержанных сыщиками по "горячим следам" подозреваемых находились под стражей в СИЗО-3 Нижнего Тагила. Они дали признательные показания, раскаялись в содеянном, попросили прощения у жертвы ограбления и даже заверили о готовности компенсировать причиненный пожилому человеку финансовый и моральный ущерб. Им может грозить лишение свободы на срок от 7 до 12 лет", - уточнил полковник Горелых.

Представитель МВД напомнил, что резонансное ЧП произошло в квартире Вячеслава Воскресенского в Красноуральске.

"Злоумышленники постучали в дверь жилища пожилого мужчины, а когда тот открыл, сразу избили его. От внезапного сильного удара дедушка упал. Бандиты стали требовать деньги. Супруга актера, увидев творящийся криминал, потребовала, чтобы наглые визитеры незамедлительно убирались, но ее слова были проигнорированы. В итоге добычей налетчиков стала сумма в размере 109 тысяч рублей. После успешной экспроприации денежных средств местные доморощенные "гангстеры" Дербенев и Валеев отправились в столицу Среднего Урала, чтобы "снять стресс", и, как говорится, на широкую ногу отдохнуть. Однако радовались красивой жизни охотники за чужим добром всего несколько дней. На совести одного из задержанных, кроме данного ограбления, есть еще серия иных преступлений", - отметил Валерий Горелых.

Он добавил, что Вячеслав Воскресенский, узнав, что его обидчиков полиция отловила и поместила в камеру, искренне поблагодарил представителей МВД за хорошую работу. Теперь судьбу налетчиков будет решать суд.

Теги: актер, нападение, полиция, Воскресенский, дело, суд, Красноуральск


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.10.2025 07:59 Мск "Ударили в челюсть, требуя деньги на наркотики". МВД о нападении на советского актера на Урале
Ранее 29.10.2025 15:41 Мск На Урале арестован второй фигурант дела о хищении имущества у советского актера
Ранее 29.10.2025 07:52 Мск На Урале арестовали похитителя имущества звезды фильма "Финист – Ясный сокол"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети