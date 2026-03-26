На Урале передано в суд дело о нападении на известного советского актера

Полицейские следственного подразделения ОВД Красноуральска завершили расследование нашумевшего уголовного дела, потерпевшим по которому является известный советский актер Вячеслав Воскресенский. Он исполнил главную роль в сказочном фильме "Финист – Ясный сокол".

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь свердловского Главка МВД Валерий Горелых, дело о дерзком разбойном нападении на популярного артиста направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвинительное заключение подписала заместитель прокурора города Елена Нефедова.

"Уголовное дело, возбужденное осенью 2025 года территориальным ОВД, состоит из пяти томов. До логического финала дело довела опытный следователь МВД майор юстиции Анастасия Головина при силовой поддержке группы оперуполномоченных угрозыска под руководством старшего лейтенанта полиции Сергея Соловьева. Все это время двое задержанных сыщиками по "горячим следам" подозреваемых находились под стражей в СИЗО-3 Нижнего Тагила. Они дали признательные показания, раскаялись в содеянном, попросили прощения у жертвы ограбления и даже заверили о готовности компенсировать причиненный пожилому человеку финансовый и моральный ущерб. Им может грозить лишение свободы на срок от 7 до 12 лет", - уточнил полковник Горелых.

Представитель МВД напомнил, что резонансное ЧП произошло в квартире Вячеслава Воскресенского в Красноуральске.

"Злоумышленники постучали в дверь жилища пожилого мужчины, а когда тот открыл, сразу избили его. От внезапного сильного удара дедушка упал. Бандиты стали требовать деньги. Супруга актера, увидев творящийся криминал, потребовала, чтобы наглые визитеры незамедлительно убирались, но ее слова были проигнорированы. В итоге добычей налетчиков стала сумма в размере 109 тысяч рублей. После успешной экспроприации денежных средств местные доморощенные "гангстеры" Дербенев и Валеев отправились в столицу Среднего Урала, чтобы "снять стресс", и, как говорится, на широкую ногу отдохнуть. Однако радовались красивой жизни охотники за чужим добром всего несколько дней. На совести одного из задержанных, кроме данного ограбления, есть еще серия иных преступлений", - отметил Валерий Горелых.

Он добавил, что Вячеслав Воскресенский, узнав, что его обидчиков полиция отловила и поместила в камеру, искренне поблагодарил представителей МВД за хорошую работу. Теперь судьбу налетчиков будет решать суд.