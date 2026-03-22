Симоньян рассказала, что ее ребенок тяжело болен

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что один из ее детей серьезно болен.

Об этом стало известно, когда ее супруг, режиссер Тигран Кеосаян впал в кому.

"Когда Тигран ушел в кому, выяснилось, что очень тяжело и очень сложно болен один из наших детей. И это нельзя вылечить", — рассказала она в интервью Борису Корчевникову для информационной службы "Вести".

Примерно в то же время врачи обнаружили у Симоньян рак. В октябре 2025 года она начала курс химиотерапии. Ее супруг Тигран Кеосаян, перенесший клиническую смерть, скончался 26 сентября того же года.