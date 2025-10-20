У Симоньян начался курс химиотерапии

Главный редактор RT Маргарита Симоньян начала курс химиотерапии.

"Сегодня у меня начинается химиотерапия. Как я буду себя чувствовать и когда смогу вернуться к вам и в эфир, непредсказуемо. Спасибо всем, кто молится и желает добра. Всё будет так, как угодно Господу", - написала Симоньян в одном из своих telegram-канале.

Она полагает, что Господь сам решает, кого, когда и почему забирать.

"Вот исходя из этого и живем. Я лечусь и заранее смиряюсь с любым исходом", - написала Симоньян.

В сентябре Симоньян высказалась о состоянии своего здоровья.

"Написала бы с удовольствием, что у меня всё хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит", - написала журналист. Добавим, что ее супруг Тигран Кеосаян скончался 26 сентября