"Балалаечнику-душителю" из Екатеринбурга продлили арест

В Екатеринбурге бывшему учителю игре на балалайке Артему Ваганову продлили срок содержания под стражей. Такое решение принял Ленинский районный суд уральской столицы.

О подозрительном балалаечнике стало известно в прошлом году. Сообщалось, что 33-летний учитель музыки приглашал учеников к себе домой, надевал им пакет на голову и душил. После того, как эти "опыты" попали на видео, Ваганов был задержан, а у него дома полицейские нашли книгу "Маньяк Фишер". В ноябре Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил теперь уже бывшего педагога под арест.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сегодня срок содержания под стражей был продлен. В СИЗО Артем Ваганов будет находиться до 18 мая 2026 года. Постановление пока не вступило в силу и еще может быть обжаловано.

Напомним, что также СК возбудил дело на сотрудников школы, где работал "балалаечник-душитель".