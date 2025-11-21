В Екатеринбурге арестован балалаечник, обвиняемый в покушении на детей

Суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения местному педагогу Артему Ваганову.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, учитель игре на балалайке одной из школ города обвиняется в покушении на убийство нескольких несовершеннолетних. Сообщалось, что он якобы приглашал детей к себе домой и предлагал деньги за то, чтобы душить их. После того, как об этом стало известно родителям, балалаечника задержали.

Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил Ваганова под стражу. В СИЗО педагог будет находиться до 19 января 2026 года включительно.

В прокуратуре Свердловской области отметили, что 33-летний учитель музыки, по версии следствия, надевал пакет на голову учащимся и удерживал его. В ведомстве добавили, что преподаватель кружка по игре на балалайке обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, может продолжить заниматься преступной деятельностью, воспрепятствовать расследованию, уничтожить или сокрыть доказательства, оказать давление на свидетелей и скрыться от следствия. Поэтому суд вынес решение об аресте фигуранта на два месяца.