Происшествия Свердловская область В России
Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

СК возбудил дело на сотрудников школы Екатеринбурга, где работал "балалаечник-душитель"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался делом бывшего учителя игре на балалайке одной из школ Екатеринбурга Артема Ваганова. По ситуации возбуждена еще одна "уголовка" – в отношении сотрудников школы.

Ранее сообщалось, что 33-летний учитель музыки приглашал учеников к себе домой, надевал им пакет на голову и душил. После того, как эти "опыты" попали на видео, Ваганов был задержан, а у него дома полицейские нашли книгу "Маньяк Фишер".

В ноябре Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил балалаечника под арест до января 2026 года. Накануне это решение утвердил Свердловский областной суд.

Артем Ваганов в суде по видеосвязи(2025)|Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

Как сообщили Накануне.RU в СКР, тема с преподавателем прозвучала в эфире федерального канала. Было отмечено, что ситуация долгое время оставалась неизвестной родителям детей, а администрация школы не принимала мер в отношении своего сотрудника. Сейчас против балалаечника расследуется уголовное дело по статьям УК РФ "Покушение на убийство" и "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни".

В Следственном комитете уточнили, что также возбуждено дело по статье "Халатность". В рамках его расследования будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников школы, где работал учитель.

На ситуацию обратил внимание Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СК по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования всех уголовных дел и изложенным в программе доводам.

Ранее стало известно, что "балалаечник-душитель" из Екатеринбурга пройдет психиатрическую экспертизу.

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.12.2025 13:58 Мск "Балалаечник-душитель" из Екатеринбурга останется в СИЗО до января
Ранее 21.11.2025 14:14 Мск "Балалаечник-душитель" из Екатеринбурга пройдет психиатрическую экспертизу
Ранее 21.11.2025 13:33 Мск В Екатеринбурге арестован балалаечник, обвиняемый в покушении на детей

