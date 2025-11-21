"Балалаечник-душитель" из Екатеринбурга пройдет психиатрическую экспертизу

Силовики впервые прокомментировали уголовное дело "балалаечника-душителя" из Екатеринбурга. Из-за своих "опытов" над детьми мужчина пройдет психиатрическую экспертизу.

Ранее стало известно, что учитель игре на балалайке одной из школ города Артем Ваганов обвиняется в покушении на убийство нескольких несовершеннолетних. Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил Ваганова под стражу.

В СИЗО педагог будет находиться до 19 января 2026 года включительно. В прокуратуре Свердловской области сообщали, что 33-летний учитель музыки надевал пакет на голову учащимся и душил.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, преподаватель обвиняется в покушении на убийство нескольких человек и вовлечении ребенка в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. Возбуждено уголовное дело, ему уже предъявлено обвинение по соответствующим статьям УК РФ.

"По версии следствия, обвиняемый, являясь преподавателем музыки в одном из образовательных учреждений, приглашал к себе домой несовершеннолетних и осуществлял с ними действия, которые представляли опасность для жизни подростков", - заявили в СК.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, эта криминальная история началась с того, что одному из сотрудников отдела полиции №5 УМВД по Екатеринбургу анонимный источник прислал видео.

"На нем были изображены те самые "опыты", взбудоражившие общественность и правоохранительные органы. Поступившую информацию сыщики в должном порядке зарегистрировали и приступили к проверочным мероприятиям по выяснению личностей подозреваемого и потерпевших", - отметил полковник Горелых.

Очень скоро полиция установила и того, и других.

"Гражданин был задержан и опрошен. С оперуполномоченными демонстрировать из себя "бывалого" он не стал и дал полный расклад своей противоправной деятельности. При осмотре его жилища представители МВД обнаружили настольную книгу подозреваемого под названием "Маньяк Фишер". Расходы на сомнительные эксперименты на грани жизни и смерти детей он компенсировал за счет банковских кредитов. Когда он теперь сможет их погасить – вопрос открытый, так как ему грозит длительный срок лишения свободы", - сообщил Валерий Горелых.

Как добавили в СК, устанавливаются все обстоятельства и точное количество пострадавших подростков. Проведены следственные действия в квартире мужчины, где изъяты предметы и документы. В отношении обвиняемого назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.