Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловский облсуд оставил в силе приговор бывшему главе Артемовского

Приговор бывшему главе Артемовского Константину Трофимову оставлен в силе. Такое решение вынес Свердловский областной суд.

Напомним, в ноябре 2025 года Артемовский городской суд признал бывшего мэра виновным в получении взяток в особо крупном размере. Трофимову было назначено 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 3 млн рублей. Также он 9 лет не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Кроме этого, суд конфисковал в доход государства 3,9 млн рублей и водонагреватель, полученные экс-чиновником в качестве взяток.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, приговор обжаловали сам Константин Трофимов и его адвокат. Также было подано апелляционное представление прокурора.

Изучив материалы дела, облсуд исключил из приговора конфискацию водонагревателя. Вместо этого с Трофимова в доход государства взыскано около 23 тысяч рублей. В остальной части вердикт оставлен без изменения.

Напомним, что в день вынесения приговора Трофимову в Артемовском был выбран новый мэр.

