Орбан: Войска Запада на Украине после перемирия означают войну с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о возможном появлении войск Запада на Украине после заключения мирного соглашения.

По мнению Орбана, если слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте об отправке западных войск на Украину после завершения конфликта исполнятся, это будет означать войну Запада с Россией, пишет РИА Новости.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее высказался о возможном появлении на Украине западных солдат.

"Как только будет достигнуто мирное соглашение, появятся вооруженные силы, самолёты в воздухе и поддержка на море тех стран, которые согласились", - сказал он, выступая в Верховной раде.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "коалиция желающих" в январе сделала решительный шаг к военному столкновению с Россией. Как сообщалось, Украина, Франция и Британия подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных войск на Украине после завершения военного конфликта. Фактически, Франция и Британия намерены создать военные базы по всей Украине, а подписание декларации открывает путь к созданию правовой основы для этого, говорится в заявлении британских властей. Сийярто считает это крайне опасным.

Россия категорически возражает против ввода иностранных войск на Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее предупреждал, что такой шаг приведет к прямому военному столкновению НАТО с Россией. Характерно, что США дистанцировались от планов Британии и Франции и не поддержали их.