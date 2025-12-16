"Коалиция желающих" дописала план развертывания войск на Украине

Британский премьер Кир Стармер сообщил о разработке "коалицией желающих" планов по усилению обороноспособности Украины и возможном появлении на ней войск.

При необходимости планы могут предусматривать наземное развертывание, однако ключевым вопросом остается достижение "справедливого и прочного мира", приводит РБК мнение Стармера.

"Коалиция желающих" – объединение нескольких десятков стран (более 30), в основном, европейских. Они допускают своё участие в возможной миротворческой миссии на Украине. "Первую скрипку" в этом содружестве играют Франция и Великобритания.