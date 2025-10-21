Зеленский снова летит в Лондон на консультацию

После неудачного визита в Вашингтон 17 октября Зеленский снова летит в Лондон для определения дальнейшего плана действий. Об этом пишет британская The Guardian.

Там состоится встреча "коалиции желающих", которая будет приурочена к ожидаемому саммиту президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Венгрии. В Европе обеспокоены тем, что Трамп и Путин будут обсуждать Украину без Зеленского. В Лондоне для него проведут своего рода "утешительное мероприятие". По словам киевского главаря, целью визита в Лондон является получение гарантий безопасности для Киева.

Предыдущая встреча "коалиции желающих" прошла в Париже 4 сентября. Они обсуждали гарантии для Украины, но так ни к чему и не пришли. По итогам встречи президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что свои войска на Украину готовы отправить 26 стран, но после наступления мира.

Накануне газета Politico написала, что украинская делегация в ходе визита в США потерпела полную неудачу. Вместо того чтобы скорректировать стратегию переговоров после телефонного разговора Трампа и Путина, они продолжали просить ракеты Tomahawk. Советник по внешней политике от Республиканской партии сообщил, что Зеленского настоятельно просили отложить этот визит и изменить повестку дня, но без толку.