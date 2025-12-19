ВСУ могут переделать под стандарты НАТО

Армию Украины могут адаптировать под стандарты НАТО. Этим собралась заняться "коалиция желающих".

"Мы работаем вместе с нашими французскими коллегами по "коалиции желающих", чтобы гарантировать, что, когда мир настанет, а он, я надеюсь, настанет скоро, у нас будет возможность поддержать украинских друзей, позволив им отвести свои подразделения от линии фронта и переформатировать их под стандарты НАТО", - приводит ТАСС слова замминистра обороны Великобритании Люка Полларда.

"Коалиция желающих" – объединение нескольких десятков стран (более 30), в основном, европейских. Они допускают своё участие в возможной миротворческой миссии на Украине. "Первую скрипку" в этом содружестве играют Франция и Великобритания.