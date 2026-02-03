Генсек НАТО: Войска Запада появятся на Украине сразу после мирного соглашения

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался о возможном появлении на Украине западных солдат.

"Как только будет достигнуто мирное соглашение, появятся вооруженные силы, самолёты в воздухе и поддержка на море тех стран, которые согласились", - сказал он, выступая в Верховной раде.

Рютте говорил на английском, его слова переводил аппарат Рады, пишет ТАСС.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "коалиция желающих" в январе сделала решительный шаг к военному столкновению с Россией. Как сообщалось, Украина, Франция и Британия подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных войск на Украине после завершения военного конфликта. Фактически, Франция и Британия намерены создать военные базы по всей Украине, а подписание декларации открывает путь к созданию правовой основы для этого, говорится в заявлении британских властей. Сийярто считает это крайне опасным.

Россия категорически возражает против ввода иностранных войск на Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее предупреждал, что такой шаг приведет к прямому военному столкновению НАТО с Россией. Характерно, что США дистанцировались от планов Британии и Франции и не поддержали их.