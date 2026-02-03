03 Февраля 2026
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловский облсуд оставил в силе приговор члену "ОПГ Соболя"

Свердловский областной суд оставил в силе приговор Олегу Анучину, входившему в так называемую "ОПГ Соболя".

В октябре прошлого года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор Анучину. Группировка, в которой он состоял, действовала в столице Урала на рубеже 1999-2000 годов. Олега Анучина признали виновным в убийстве по найму мужчины на улице Автомагистральной в октябре 2000 года и разбойном нападении на коммерсанта и его знакомую в ноябре того же года.

От наказания за разбой Анучин был освобожден в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. А за убийство ему назначили 9,5 лет колонии строгого режима.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, приговор обжаловали сам осужденный и его адвокат. В итоге облсуд, рассмотрев материалы дела, оставил решение райсуда без изменений по существу.

Напомним, что главарем ОПГ был экс-начальник ОБНОН Кировского РУВД Екатеринбурга Владислав Соболь. Недавно приговор по его делу был отменен, а само дело вернули в прокуратуру.

Теги: приговор, ОПГ, облсуд


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.01.2026 09:16 Мск Дело главы "милицейской" ОПГ из Екатеринбурга Соболя вернули прокурору
Ранее 25.09.2025 13:59 Мск В Екатеринбурге осужден участник "милицейской ОПГ" Котик
Ранее 11.09.2025 08:43 Мск В Екатеринбурге вынесли приговор экс-начальнику ОБНОН Кировского района и организатору ОПГ Соболю
Ранее 04.09.2025 10:26 Мск Экс-милиционера Семенюка, обвиняемого в групповом убийстве в 2000-ых, отправили в колонию
Ранее 25.04.2025 15:58 Мск Экс-полицейский из Екатеринбурга предстанет перед судом за организацию убийства 11 человек в 2000-ых
Ранее 05.03.2025 09:28 Мск Екатеринбургский суд оставил в СИЗО экс-милиционера, обвиняемого в групповом убийстве
Ранее 13.12.2024 12:25 Мск Свердловский облсуд оставил под арестом обвиняемого в убийствах экс-силовика
Ранее 10.12.2024 09:29 Мск Суд оставил под стражей экс-милиционера Боровика, обвиняемого в групповом убийстве
Ранее 30.05.2024 10:55 Мск Уральскому экс-полицейскому Соболю продлили арест в деле об убийстве 20-летней давности
Ранее 24.05.2024 14:25 Мск В СК прокомментировали дело экс-милиционеров, которым вменяют ряд убийств в Екатеринбурге
Ранее 21.05.2024 11:38 Мск В Екатеринбурге арестованы экс-милиционеры, которым вменяют тройное убийство

