Свердловский облсуд оставил в силе приговор члену "ОПГ Соболя"

Свердловский областной суд оставил в силе приговор Олегу Анучину, входившему в так называемую "ОПГ Соболя".

В октябре прошлого года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор Анучину. Группировка, в которой он состоял, действовала в столице Урала на рубеже 1999-2000 годов. Олега Анучина признали виновным в убийстве по найму мужчины на улице Автомагистральной в октябре 2000 года и разбойном нападении на коммерсанта и его знакомую в ноябре того же года.

От наказания за разбой Анучин был освобожден в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. А за убийство ему назначили 9,5 лет колонии строгого режима.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, приговор обжаловали сам осужденный и его адвокат. В итоге облсуд, рассмотрев материалы дела, оставил решение райсуда без изменений по существу.

Напомним, что главарем ОПГ был экс-начальник ОБНОН Кировского РУВД Екатеринбурга Владислав Соболь. Недавно приговор по его делу был отменен, а само дело вернули в прокуратуру.