В ОП РФ призвали связать размер пенсии с числом детей

Для демографического развития России следует привязать размер пенсии к числу рожденных детей. Так считают в комиссии Общественной палаты РФ по вопросам демографии, поддержки семьи, детей и сохранения традиционных ценностей.

Председатель комиссии Сергей Рыбальченко отмечает, что в мире есть примеры, когда женщинам увеличивается пенсия при рождении трех и более детей, причем чем больше детей, тем больше. По его мнению, в России целесообразно сделать то же самое. Это может стать своего рода демографическим толчком, потому что сейчас рождение детей зачастую не только приближает к бедности, но и затрудняет дальнейшую трудовую деятельность, уменьшая будущую пенсию.

Правда, при уходе за ребенком до полутора лет это вознаграждается пенсионными баллами, которые увеличиваются с каждым ребенком: при уходе за первым дают 1,8 балла в год, за вторым - 3,6, за третьим - 5,4. Но вот далее количество баллов уже не увеличивается.

В России есть правило снижения возраста выхода на пенсию при рождении трех и более детей. Матери, воспитавшие троих детей, могут выйти на пенсию на 3 года раньше положенного возраста, четверых - на 4 года ранее, пятерых - в 50 лет. При этом все равно нужно иметь стаж и пенсионные баллы.