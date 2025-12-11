Чиновники хорошо знают, что в регионах есть программы повышения рождаемости, люди – нет, - демограф

Эксперты изучили региональные программы поддержки повышения рождаемости и пришли к выводу, что зачастую информированность о них среди населения очень низкая, и все эти меры остаются только на бумаге. "Чиновники хорошо знают, что в регионах есть программы повышения рождаемости, люди – нет", - рассказала председатель экспертного совета по социальному развитию при Совете Федерации, проректор ВШЭ Лилия Овчарова.

Она рассказала об одной из программ, которая, по мнению демографов, могла бы сделать неплохой вклад в повышение коэффициента рождаемости, если бы не имела большое количество изъянов. В результате люди "обжигаются" на ней и становятся не лучшего мнения о "заботе" государства о молодых семьях.

"По десять лет у нас ждут молодые семьи социальные выплаты на строительство или приобретение жилья. Сейчас 136 тыс. семей в очереди, и за несколько лет из программы выбыли 73 тыс. человек. Они выбывают из нее по достижении хотя бы одним из супругов 36 лет. Это ограничение надо исключить, а также отдать приоритет семьям с детьми", - сказала Овчаров на совещании "Актуальные вопросы реализации молодежной политики как основы демографического развития России".

Эксперт рассказала об изучении влияния разных жилищных программ на повышение коэффициента рождаемости. Выяснилось, что "упор на ипотеку и только на нее не дает рост коэффициента рождаемости не только в РФ, но и в других странах". "Коэффициент повышается там, где подключают еще арендные программы для начального этапа – для молодежи, а ипотечные программы существуют для более взрослых и обеспеченных семей", - пояснила Овчарова.