В Югре чиновникам разрешили не декларировать доходы. Депутаты "заземлили" решение президента Владимира Путина.

Решение принято на сегодняшнем заседании окружного парламента. За него проголосовало большинство депутатов.

В конце декабря 2025 г. госслужащих в России освободили от обязанности ежегодно декларировать доходы и имущество. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Отныне декларация потребуется только в ряде ситуаций: при приёме на госслужбу, назначении на ключевые посты, переводе между органами власти или совершении сделок на суммы, значительно превышающие официальные доходы семьи чиновника за несколько лет. Ранее декларации чиновников были публичными, но с 2023 г. их перестали обнародовать.