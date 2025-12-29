Путин подписал закон об отмене ежегодных деклараций госслужащих о доходах и имуществе

Госслужащих в России освободили от обязанности ежегодно декларировать доходы и имущество.

Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин в рамках большого пакета документов. Отныне декларация потребуется только в ряде ситуаций: при приеме на госслужбу, назначении на ключевые посты, переводе между органами власти или совершении сделок на суммы, значительно превышающие официальные доходы семьи чиновника за несколько лет. Ранее декларации чиновников были публичными, но с 2023 года их перестали обнародовать.

Как заявил автор инициативы Василий Пискарёв, ключевую роль в этом сыграет система "Посейдон", которая в реальном времени анализирует финансовую информацию должностных лиц, получая данные от ключевых ведомств.

В тот же законодательный пакет вошли: норма о коммуникации управляющих компаний с жильцами через мессенджер MAX, продление сроков закрытия свалок и учет службы в добровольческих формированиях для пенсии.