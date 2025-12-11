В Госдуму внесли инициативу об отмене ежегодных деклараций доходов чиновников

В России предлагают кардинально изменить систему антикоррупционного контроля за чиновниками.

Пакет законопроектов, внесённых в Госдуму, направлен на замену устаревшей практики ежегодного декларирования на непрерывный цифровой мониторинг. Как заявил в Telegram автор инициативы Василий Пискарёв, ключевую роль в этом сыграет система "Посейдон", которая в реальном времени анализирует финансовую информацию должностных лиц, получая данные от ключевых ведомств. Он считает, что это устранит "окно" в проверках, возникающее из-за привязки к ежегодному сроку сдачи деклараций.

Отныне отчитываться о доходах и расходах госслужащим нужно будет не каждый год, а только при наступлении особых обстоятельств. К таким случаям отнесли крупные покупки, превышающие трёхлетний совокупный доход семьи, поступление на службу или перевод на новую должность. Цель нововведений — повысить оперативность выявления нарушений и взыскания ущерба, который, согласно данным МВД РФ, только за три квартала 2025 года превысил 266 млрд руб.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что возможности чиновников скрывать коррупционные активы стремительно сужаются, а в перспективе это станет невозможным.