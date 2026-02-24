Великобритания создала штаб, занимающийся подготовкой отправки войск на Украину

Минобороны Великобритании сформировало штаб в рамках создания многонациональных сил для их последующей отправки на Украину. Его численность составила 70 человек.

В заявлении ведомства указывается, что подготовка британских войск финансируется правительством в размере 200 миллионов фунтов стерлингов.

24 февраля пройдет видеоконференция государств - членов "коалиции желающих" под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона, передает ТАСС.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "коалиция желающих" в январе сделала решительный шаг к военному столкновению с Россией. Как сообщалось, Украина, Франция и Британия подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных войск на Украине после завершения военного конфликта. Фактически, Франция и Британия намерены создать военные базы по всей Украине, а подписание декларации открывает путь к созданию правовой основы для этого, говорится в заявлении британских властей. Сийярто считает это крайне опасным.

Россия категорически возражает против ввода иностранных войск на Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее предупреждал, что такой шаг приведет к прямому военному столкновению НАТО с Россией. Характерно, что США дистанцировались от планов Британии и Франции и не поддержали их.