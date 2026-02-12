В Екатеринбурге суд отпустил адвоката Качанова под домашний арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения адвокату Роману Качанову. Его отпустили из СИЗО под домашний арест.

Напомним, в декабре прошлого года силовики пришли с обысками к правозащитнику Алексею Соколову и адвокатам Ларисе Захаровой и Роману Качанову. По данным СМИ, они якобы осваивали гранты от организаций, признанных нежелательными на территории страны.

Захарову и Качанова поместили в СИЗО до 15 февраля 2026 года. Обоих обвиняют по статье УК "Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сегодня Ленинский райсуд рассмотрел ходатайство следствия о продлении Роману Качанову меры пресечения. В итоге она изменена с содержания под стражей на домашний арест. Срок – до 15 мая 2026 года.

Что касается Алексея Соколова, он обвиняется по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Накануне Верх-Исетский районный суд оставил правозащитника под стражей до 15 июня 2026 года.