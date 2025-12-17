Адвоката Захарову из Екатеринбурга арестовали вслед за коллегой Качановым

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения адвокату Ларисе Захаровой, обвиняемой по ч.3 ст.284.1 УК РФ – "Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности в соответствии с законодательством РФ". Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Напомним, что накануне силовики пришли с обысками к Захаровой и ее коллегам - Алексею Соколову и Роману Качанову. По данным СМИ, правозащитники якобы осваивали грантовые средства от организаций, признанных нежелательными на территории страны.

Захарова пробудет в СИЗО по 15 февраля 2026 года, как и ее коллега Качанов, которому избрали меру пресечения чуть раньше.

Постановление суда вступит в законную силу через 3 суток, если не будет обжаловано сторонами.