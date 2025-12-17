Уральского адвоката Романа Качанова отправили в СИЗО

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения адвокату Роману Качанову. По решению суда, он пробудет в СИЗО до середины февраля.

"Качанову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок по 15 февраля 2026 года. Постановление суда вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами", - рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Адвоката обвиняют по ч.3 ст.284.1 УК РФ "Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации".

Напомним, что накануне силовики пришли с обысками к Качанову и его коллегам - Алексею Соколову и Ларисе Захаровой. По данным СМИ, правозащитники якобы осваивали грантовые средства от организаций, признанных нежелательными на территории страны.